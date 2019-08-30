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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos resepsiyonunda önemli açıklamalar

Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos resepsiyonunda önemli açıklamalar

ANKARA Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla verilen resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verilen resepsiyonda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kahraman güvenlik güçlerimiz, ülkemiz içindeki sarp dağlardan şehirlerin karanlık dehlizlerine, yurt dışında teröristlerin yuvalandığı inlere kadar bölgemizin tamamını adeta hallaç pamuğu gibi atıyor" dedi.

"Egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimsenin tek karış toprağında gözümüz yoktur ama topraklarımıza dikilen gözlere, egemenlik haklarımıza uzanan ellere tahammülümüz olamaz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün Irak'ta, Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadelenin tek bir gayesi öncelikle Türkiye Cumhuriyeti'nin haklarını savunmak, bunun yanında dost ve kardeş halkların güvenliklerini de temin etmektir" dedi.

"Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin terör mücadelesine deyinerek şöyle dedi:

"Türkiye sınırları boyunca kahramanca mücadele veriyor, birileri teröristlerin ve arkalarındaki güçlerin ağzıyla gölge düşürmeye çalışıyor."

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