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Gaziantep'te yeni evli iş yeri sahibi parasını çalan hırsıza seslendi

İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te yeni evli iş yeri sahibi parasını çalan hırsıza seslendi

GAZİANTEP’te bir iş yerine giren hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Yeni evlenen iş yeri sahibi hırsızlara seslenerek, parasını geri getirmelerini istedi.

GAZİANTEP’in Şahinbey ilçesine bağlı Narlıtepe Mahallesi’nde geçen pazartesi günü meydana gelen olayda; iddiaya göre, iş yerine müşteri kılığında giren şahıs, dükkan içinde bir süre gezdi. Nalburiye dükkanı sahibi 28 yaşındaki Veysel Ergün’ün bir anlık dalgınlığından faydalanan hırsız, kasadaki 20 bin lirayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızın kasadaki parayı alıp iş yerinden çıkması güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kasadaki paranın çalındığını fark eden Ergün, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasını inceledi. Polis, kasadaki parayı çalarak kayıplara karışan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

"Paramı Allah rızası için getirsinler"

Olay anını anlatan iş yeri sahibi Veysel Ergün, 20 bin lirasının çalındığını söyledi. Yeni evlenen Ergün, hırsızlara seslenerek, "O para benim düğünde aldığım takımlardı. Eşimin bilezikleriydi, arabamı satmıştım. Kiracıyım, ev almak için para biriktiriyordum. Ellerini vicdanlarına atsınlar, eğer paramı getirirlerse onlardan şikayetçi olmayacağım. Onların da elini boş koymayacağım. Paramı Allah rızası için getirsinler" dedi.

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