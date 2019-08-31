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Elneny Beşiktaş için İstanbul'da

Anadolu Ajansı
Elneny Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan Elneny'yi Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi İstanbul'a getirdi.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi.

Sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.

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