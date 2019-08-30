Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e yönelik operasyonu sonrası yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı. Cilvegözü Sınır Kapısı kapatılırken, Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı.

İDLİB operasyonu sonrası yüzbinlerce Suriyeli, Türkiye sınırına doğru hareket etti. Bir grup Suriyeli, Rusya'yı protesto ederken olası bir mülteci akınına karşı Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı kapatıldı. Bu arada El Bab'da bir grup gösterici sınırdan geçemedikleri için Türkiye'yi protesto etti.

İdlib'in rejim tarafından alınmasından sonra Türkiye sınırına yeni mülteci akını yaşanıyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Babülhava Sınır Kapısı, Cisir eş Şuğur ve Sarmada ilçeleri, İdlib kent merkezi ile Atme köyünde toplanan göstericiler rejim ve Rusya karşıtı slogan attı.

Göstericilerden bir kısmı da Avrupa'ya gitmek istediklerini söyleyerek Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'na yöneldi ancak sınırdan uzaklaştırıldı.

El Bab'da gösteriler sürüyor

Bu arada İdlib'e yönelik hava saldırıları sonrası kentten ayrılanlar Türkiye sınırına doğru harekete geçti. Kilometrelerce uzun araç kuyrukları oluşurken bir grup gösterici sınırların açılmaması nedeniyle Türkiye'yi protesto etti.

Hatay Valiliği'nden açıklama

Bu arada gösterilerle ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama geldi. Suriye'deki gösterilerin Türkiye aleyhine olmadığı ve rejimin saldırılarını protesto etmek amacıyla yapıldığı belirtildi.