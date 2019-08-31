Ekrem İmamoğlu daha önce duyurmuştu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açıklanan 24 saat ulaşımın ilk gecesi yoğun geçti. Toplamda 6 metro hattı ve 24 otobüs hattının gece hizmete devam ettiği İstanbul'da metro kullanan vatandaşlar memnuniyetini dile getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, geçtiğimiz günlerde "İstanbul'da 24 saat ulaşımı başlatacağız" açıklamasının ardından bu geceden itibaren bazı metro hatları ile 24 otobüs hattı saat 00.30 - 05.30 arasında hizmete başladı. Bu hatları kullanan vatandaşlar İstanbul kartları ile çift tarife basarak seyahat edecek.

İstanbul'da bu geceden itibaren bazı metro ve otobüs hatları 24 saat boyunca hizmete girdi. Saat 00.30 - 05.30 arasında çalışacak ve çift tarife ile kullanılacak hatlar şöyle:

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,

M1B Yenikapı-Kirazlı,

M2 Yenikapı-Hacıosman,

M4 Kadıköy-Tavşantepe,

M5 Üsküdar-Çekmeköy,

M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme,

11ÜS Sultanbeyli-Üsküdar,

130A Deniz Harp Okulu-Kadıköy,

15F Beykoz-Kadıköy,

25G Sarıyer-Taksim,

40 Rumelifeneri/Garipçe-Taksim,

E10 Sabiha Gökçen Havalimanı/Kurtköy-Kadıköy,

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı-4. Levent Metrosu

"Belediyemizden Allah razı olsun''

Gece yarısı metroyu kullanan Kadir Ortasaç isimli vatandaş uygulama ile ilgili görüşlerini dile getirerek, "Belediyemizden Allah razı olsun. Metromuz yedi yirmi dört saat açık şu anda. Saatim gece 02.30. Rahat rahat evimize gidebiliyoruz. Geceleri önceden böyle bir şey yoktu. 00.00'da kapatılıyordu. Yetişmeye çalışıyordu insanlar. Şimdi ise daha rahat oldu. Allah razı olsun" dedi.