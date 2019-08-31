Beşiktaş'ta Demba Ba sesleri

Beşiktaş, Demba Ba için Medipol Başakşehir ile görüştü. Siyah-beyazlılar eski golcüsünü kadrosuna katmak istiyor. 2 Eylül'de

2 Eylül'de kapanacak transfer sezonu öncesi kadrosuna 1 forvet katmak isteyen Beşiktaş, Demba Ba için Medipol Başakşehir ile temasa geçti. Başakşehir Yönetimi, siyah beyazlıları teklifine olumlu yaklaşırken, transfer bugün netlik kazanabilir.

Geçen sezonun devre arasında Medipol Başakşehir’e transfer olan Ba, forma giydiği 5 maçta 2 gol attı. Senagalli oyuncu, bu sezon İstanbul ekibi ile 3 karşılaşmaya çıktı.