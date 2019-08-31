Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim

Rıdvan Dilmen, 5 kırmızı kartın çıktığı ve 5 golün atıldığı Kayserispor - Galatasaray maçını değerlendirirken hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nu topa tuttu.

Galatasaray, Süper Lig 3. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 3-2 mağlup etti. Kırmızı kartların havada uçuştuğu tam 103 dakika oynandığı müsabakayı NTV'de Rıdvan Dilmen yorumladı.

''Hakemlerin hepsi bu psikolojiyle maça çıktı''

Dilmen, ''Geride 25 hakem kaldı. Bu hakemlere 4 kulüp Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş daha kontenjanı duruyor. Hakemlerin kafasında, Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım'ı yediler. Geçmişte Cem Papila, Ali Aydın. Bu kulüpler hem uyarıyorlar. Bize karşı hata yapmayın derken. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray da hata yaparsanız ona göre diyor. Hakemlerin hepsi bu psikolojiyle maça çıktı.'' dedi.

''Ben böyle rezalet görmedim''

''Türk futboluna hayırlı olsun.'' diyen Dilmen, ''Acayip bir sezon başlıyor. İlk iki hafta hatalara daha sezon başı denildi, pek bir şey denilmedi. Bitti reklamlar, start verildi. Premier Lig de izliyoruz sonuçta ama hakemler burada maçların önüne geçiyor! Bir tek bu VAR işi Türkiye'de yaramıyor. En kolay iş artık VAR'dan sonra hakemlik! Ancak ben böyle rezalet görmedim. Ben Mustafa Öğretmenoğlu'nu beğenirdim bir de... Bir sürü göz var ama dikkat yok! Türk fubolunda hakemlerin mental açıdan hazırlanma şansları yok.'' ifadelerini kullandı.

"Hakem dağılmıştı zaten''

Hakem eleştirisine devam eden deneyimli yorumcu sözlerini şu şekilde sürdürdü; ''Hakemlik futbolculuk gibidir. Mustafa Öğretmenoğlu amatör maçta başlamıştır. Yavaş yavaş büyük maçları yönetirim demiştir. 2 kırmızı kart söyleyeceğim. Tartışılabilir. Maçın kırılma anları mesela. Henrique'ye ikinci sarı kartı 40 metreden verdi. Kafaya koydu ikinci sarı kartla gidiyor. Tartışmasız bir sarı ise... Ne yaptı hakem? Geldi ve bana sana biraz önceki pozisyondan dolayı kart gösteriyorum dedi. Babel ile çarpıştı Henrique. Hakem doğru kararla oynattı. Yeni kurallar gereği ikinci sarı kartın avantajı olması lazım. Ayağa takıldı diye gösterdi zannedildi. Burada değil, önceki pozisyon. Hakem dağılmıştı zaten. Emre Mor'u da götüreyim dedi. Dağıldı çünkü. O da gitti gol oldu. 8 dakika süreç başladı ya. Umut Bulut'un golü oldu. İncelendi falan. Ancak Emre Mor ile Henrique'nin iki sarı kartı kafa dağılmasından kaynaklandı."