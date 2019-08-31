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Ricardo Quaresma Fikret Orman'ı topa tuttu: Benim için artık olmayan birisi

Ricardo Quaresma Fikret Orman'ı topa tuttu: Benim için artık olmayan birisi

Kasımpaşa'nın yeni transferi Ricardo Quaresma, Beşiktaş'tan ayrılış sürecini anlattı ve "Başkan istemediği için oradan ayrıldım. Başkan benim için artık olmayan birisi" dedi.

1-0 yenildikleri Ankaragücü maçını karşılaşma sonrası yayıncı kuruluş Bein Sports'a yorumlayan Kasımpaşa'nın yeni transferi Ricardo Quaresma, "Rakibimizden daha iyi oynadık. Kaleyi bulan tek şutları gol oldu. Önümüzde hala çok fazla maç var. Başımızı dik tutup devam etme ve daha iyisini yapmak için çalışma zamanı." dedi.  

''Başkan benim için artık olmayan birisi''
Beşiktaş'tan ayrılık sürecini de anlatan Quaresma, "Çok fazla konuşacak bir şey yok. Beşiktaş başkanı beni istemediği için ayrıldım. Beşiktaş'ta çalışanlara, orada bulunduğum sürece bana destek veren taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Kasımpaşa için mücadele etme vakti. Orada bulunan taraftarlara başkan hariç; çünkü başkan benim için artık olmayan birisi.'' dedi.

''Beşiktaş her zaman kalbimde olacak''
''Beşiktaş her zaman kalbimde olacak.'' diyen Portekizli yıldız, ''Oradaki çalışanlara, taraftarlara bana gösterdikleri sevgi için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.  

"Beşiktaş başkanı için daha fazla konuşmaya gerek yok''
Portekizli oyuncu sözlerinin sonunda, "Beşiktaş başkanı için daha fazla konuşmaya gerek yok. Umarım siz de artık onunla ilgili soru sormazsınız. Artık Kasımpaşa'dayım ve burada bulunduğum için çok mutluyum." açıklamasını yaptı. 

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