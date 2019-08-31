Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Marsilya ile anlaştı. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya İstanbul'da ev bile tuttu.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken sarı-lacivertliler, ön libero sorununu Luiz Gustavo ile çözdü. Marsilya ile Brezilyalı 6 numara için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli kulüp, transferi 5.5 milyon Euro'ya bitirdi.

3.5 milyon euro kazanacak

Sabah'ın haberine göre; Fransız kulübüne bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe Gustavo ile 2+1 yıllık mukavele imzalayacak. 32 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi.





İstanbul'da ev bile tuttu

Brezilyalı futbolcu daha önceden sarı-lacivertlilerle anlaşmış ve kulübüne bu transferin gerçekleşmesi için baskı yapmıştı. Tecrübeli oyuncunun, İstanbul'da kalacağı ev ve çocuğunun gideceği evin de belli olduğu öğrenildi.





Marsilya'dan ikinci transfer

Fenerbahçe, bu sezon Gustavo ile birlikte Marsilya'dan ikinci transferini gerçekleştirdi. Kanarya, daha önce de Fransız ekibiyle sözleşmesini fesheden Adil Rami'yi kadrosuna katmıştı.