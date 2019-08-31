HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe, Brezilyalı ön libero Luiz Gustavo için Marsilya ile anlaştı. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuya İstanbul'da ev bile tuttu.

Sezona müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrilirken sarı-lacivertliler, ön libero sorununu Luiz Gustavo ile çözdü. Marsilya ile Brezilyalı 6 numara için uzun süredir pazarlık halinde olan sarı-lacivertli kulüp, transferi 5.5 milyon Euro'ya bitirdi.

3.5 milyon euro kazanacak
Sabah'ın haberine göre; Fransız kulübüne bu paranın peşin ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe Gustavo ile 2+1 yıllık mukavele imzalayacak. 32 yaşındaki futbolcunun, bonuslarla birlikte sezon başına 3.5 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. 



İstanbul'da ev bile tuttu
Brezilyalı futbolcu daha önceden sarı-lacivertlilerle anlaşmış ve kulübüne bu transferin gerçekleşmesi için baskı yapmıştı. Tecrübeli oyuncunun, İstanbul'da kalacağı ev ve çocuğunun gideceği evin de belli olduğu öğrenildi.



Marsilya'dan ikinci transfer
Fenerbahçe, bu sezon Gustavo ile birlikte Marsilya'dan ikinci transferini gerçekleştirdi. Kanarya, daha önce de Fransız ekibiyle sözleşmesini fesheden Adil Rami'yi kadrosuna katmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
Ekrem İmamoğlu daha önce duyurmuştu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı
Ekrem İmamoğlu daha önce duyurmuştu! İstanbul'da 24 saat ulaşım başladı
Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı
Yüzbinlerce Suriyeli Türkiye sınırına dayandı
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam
Doğal gaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam
Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
Kayserispor Galatasaray maçı golleri ve geniş özeti
ÖNCEKİ HABERLER
TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi
TEM'de kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi
Van kayyumunun Genel Sekreteri: 653 kişiyi işten atarken büyük keyif aldım
Van kayyumunun Genel Sekreteri: 653 kişiyi işten atarken büyük keyif aldım
Monaco Dorukhan Toköz'e talip oldu
Monaco Dorukhan Toköz'e talip oldu
Tekirdağ'da orman yangını
Tekirdağ'da orman yangını
PSG iki golle rahat kazandı
PSG iki golle rahat kazandı
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Yorumlar