Monaco Dorukhan Toköz'e talip oldu

Monaco, Dorukhan Toköz için Beşiktaş’ın kapısını çaldı. Fransız ekibinin resmi teklifini bekleyen siyah-beyazlı yönetim, anlaşma sağlanması halinde transfere onay verecek.

2 Eylül’de tamamlanacak transfer dönemi öncesi Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaşanabilir. Monaco, Dorukhan Toköz için siyah-beyazlılar ile görüşmelere başladı.

Menajerler aracılığıyla 23 yaşındaki oyuncuya olan ilgisini ortaya koyan Fransız ekibi, resmi teklifini henüz yapmadı. Beşiktaş, Dorukhan için en az 9 milyon Euro talep ediyor. Monaco’nun resmi teklifi 9 milyon Euro seviyelerinde olursa, transfer tamamlanacak.