Ahmet Hakan Babacan ve Davutoğlu'nu karşılaştırdı! Olay çıkaracak ifadeler

Ahmet Hakan, kaleme aldığı yeni yazısında uzun zamandır parti kuracakları konuşulan Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nu karşılaştırdı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve parti kuracağı konuşulan Ali Babacan'ın arkasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün olduğunu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun arkasında ise "egosu" olduğunu yazdı.

Ahmet Hakan, "30 Ağustos hutbesini Atatürk’süz okutmak" başlığıyla yayımlanan yazısında iki ismin karşılaştırmasını yaparak tartışmanın fitilini de ateşlemiş oldu.

İşte yazının ilgili bölümü şöyle:

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu karşılaştırması

-Babacan sessiz ve derinden... Davutoğlu gürültülü ve yüzeyden...

-Babacan temkin abidesi, ihtiyat kumkuması... Davutoğlu dil yarası...

-Babacan esnaf, tüccar... Davutoğlu entel ama dantel değil.

-Babacan beyaz muhafazakâr Türk... Davutoğlu sınıfsız, kaynaşmış...

-Babacan kapitali kurtarmaya talip... Davutoğlu dünyayı kurtarmaya...

-Babacan’ın arkasında Gül var... Davutoğlu’nun arkasında egosu.

-Babacan baştan sona düz yazı... Davutoğlu şiirimsi...

-Babacan rakamsal... Davutoğlu nutuksal...

-Babacan renk vermezgillerden... Davutoğlu tripligillerden...

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