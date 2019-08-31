Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi henüz yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel'e 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak.

17 yıldır Fenerbahçe forması giyen ancak sözleşmesi sona erdikten sonra geleceği henüz netlik kazanmayan Volkan Demirel için yeni bir formül bulundu.

'Antrenör-oyuncu'

Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'e 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak. 3. kaleci olarak takıma ‘ağabeylik’ etmesi planlanan Volkan’ın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

"Volkan Demirel, bu camianın evladıdır''

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Volkan Demirel'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;