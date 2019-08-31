HABER /  FENERBAHÇE
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu

Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi henüz yenilenmeyen kaleci Volkan Demirel'e 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak.

17 yıldır Fenerbahçe forması giyen ancak sözleşmesi sona erdikten sonra geleceği henüz netlik kazanmayan Volkan Demirel için yeni bir formül bulundu.

'Antrenör-oyuncu'
Fenerbahçe yönetimi, Volkan Demirel'e 'antrenör-oyuncu' olması teklifinde bulunacak. 3. kaleci olarak takıma ‘ağabeylik’ etmesi planlanan Volkan’ın da teklife sıcak bakabileceği belirtildi.

"Volkan Demirel, bu camianın evladıdır''
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Volkan Demirel'le ilgili şu ifadeleri kullanmıştı;

"Volkan Demirel, bu camianın evladıdır. Kendisi ile de görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali başkanın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kendi kararını verdiğinde hepsi netleşir"

İlgili Haberler
Volkan Demirel'in Fenerbahçe'deki geleceği ne olacak? Semih Özsoy açıkladı
GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz
Ahmet Hakan Babacan ve Davutoğlu'nu karşılaştırdı! Olay çıkaracak ifadeler
Ahmet Hakan Babacan ve Davutoğlu'nu karşılaştırdı! Olay çıkaracak ifadeler
Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli
Fenerbahçe Luiz Gustavo transferini bitirdi! İşte bonservis bedeli
Van kayyumunun Genel Sekreteri'nden skandal sözler: 653 kişiyi işten atarken büyük keyif aldım
Van kayyumunun Genel Sekreteri'nden skandal sözler: 653 kişiyi işten atarken büyük keyif aldım
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Merkez Bankası Başkan Yardımcılıklarına atama
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
Mustafa Öğretmenoğlu Rıdvan Dilmen'i isyan ettirdi: Böyle rezalet görmedim
ÖNCEKİ HABERLER
BJK TV yayın hayatı sona erdi
BJK TV yayın hayatı sona erdi
Kadınlar başlattı erkekler dahil oldu! İki grup İstiklal Caddesi'ni savaş alanına çevirdi
Kadınlar başlattı erkekler dahil oldu! İki grup İstiklal Caddesi'ni savaş alanına çevirdi
ABD’de liseler arası maça silahlı saldırı: En az 10 yaralı
ABD’de liseler arası maça silahlı saldırı: En az 10 yaralı
Türkiye, Dünya Kupası'nda sahne alıyor
Türkiye, Dünya Kupası'nda sahne alıyor
Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında
Medipol Başakşehir, başkent deplasmanında
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Huawei Mate 30 için kötü haber! Resmi Android sürümü gelmeyebilir
Yorumlar