Melih Altınok'tan 'idam' sözleri: Bumerangdan farksızdır dönüp kimi vuracağı belli olmaz

Emine Bulut'un Türkiye'yi sarsan cinayeti sonrası yeniden gündeme gelen idam tartışmalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Melih Altınok, "İdam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz" diye yazdı.

Sabah yazarı Altınok, 'İdam bumerangdır' başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Meclis'in 'idam' kararı vermesi durumunda kararı onaylayacağı' yönündeki ifadelerini değerlendirdi.

Melih Altınok, "idam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz" ifadelerini kullandı.

"Telafisi imkânsız ceza olmaz." diyen Altınok'un yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Telafisi imkânsız ceza olmaz"

Pek çoğunuz gibi, ben de bazı olaylar karşısında idamın bile yetmeyeceğini düşünüyorum.

Ancak cezanın amacı intikam değil rehabilitasyondur. Telafisi imkânsız ceza olmaz. Hele ki hukuk sistemlerinin işleyişi ortadayken...

FETÖ unsurlarından temizlenip temizlenmediği bile belli olmayan bu ortamda hangimiz hangi mahkeme kararına gönül rahatlığıyla güvenebiliriz?

Geçmişi hatırlattı

Dahası, Türkiye gibi geçmişinde kötü deneyimleri olan, seçilmiş başbakanını, solcu gençlerini sehpaya göndermiş bir coğrafyada idam bumerangdan farksızdır. Dönüp kimi vuracağı belli olmaz.

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