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Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor

Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor

11 Eylül saldırılarının mimarı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed için saldırılardan yaklaşık 20 yıl sonra mahkeme tarihi belirlendi.

Halid Şeyh Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu daha 11 Ocak 2021'de askeri mahkeme önüne çıkarılacak.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, bu beş kişi de 'savaş suçu işlemek', 'terörizm' ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacak.

Eğer suçlu bulunurlarsa, beşi de ölüm cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Bu gelişme ile 11 Eylül 2001'de, New York, Washington ve Pennsylvania'da gerçekleşen saldırılarla ilgili Guantanamo'da tutulanlar özelinde ilk kez yargı aşamasına geçilmiş olacak.

11 Eylül'de ne olmuştu?

11 Eylül 2001 Salı günü sabahı ABD'de El-Kaide terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, önceden planlanmış dört terör saldırısına 11 Eylül saldırısı deniyor. 11 Eylül saldırısı sonucu 2 bin 996 kişi yaşamını yitirdi, 6 binden fazla kişi yaralandı ve altyapı ve konutlar 10 milyar dolar değerinde zarar gördü. 11 Eylül saldırısı sebebiyle, kanser ve solunum sorunları yaşayıp hayatını kaybedenler de oldu.

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