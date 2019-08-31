Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, Salda Gölü'ne gidecek. Erdoğan,

Emine Erdoğan, 2 Eylül Pazartesi günü Burdur'daki Salda Gölü ve çevresinin korunmasına yönelik yapılması planlanan projeyi yerinde inceleyecek.

Bakan Murat Kurum, Emine Erdoğan'a, Bakanlık olarak göl ve çevresinin korunması için alınacak koruyucu önlemlerle ilgili çalışmanın detaylarını anlatacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı çalışma başlattı

Emine Erdoğan'a, Salda ziyaretinde çevre örgütleri ve bilim insanlarının da eşlik etmesi bekleniyor. Binlerce yıllık jeolojik çekmeyle meydana gelen ve Dünya'da Mars yüzeyine benzeyen iki yerden biri olan Burdur'daki Salda Gölü, beyaz kumu ve turkuaz rengi suyuyla kısa sürede turistlerin ilgi odağı oldu. Göl ve çevresindeki yoğun ziyaretçi akını, gölün ekolojisinin bozabileceği ve bölgede yapılaşma olacağı iddialarını da beraberinde getirdi. Bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalışmaları takip ediyor

Bakanlığın göl ve çevresinin korunmasıyla ilgili çalışmalarını yakından takip eden Emine Erdoğan, Salda Gölü'nün Türkiye'nin nadide güzellikleri arasında yer aldığını belirterek, "Bakanlığımızın bölgeyi geçmişteki hoyrat kullanımından korumak için samimi bir gayret içinde olduğuna inanıyorum. Milletimizin ortak hassasiyetlerinin gözetilmesi için ben de konunun takipçisi olacağım." ifadelerini kullanmıştı.