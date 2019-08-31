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Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor

Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor

Otomotiv sektörünü ilgilendiren tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, emisyon değerlerine ilişkin değişiklikler yapılacak. Otomotiv üreticilerine de bir aylık geçiş süresi verildi.

Yeni tebliğe göre, bir aylık uyum döneminin ardından 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle yeni emisyon seviyelerine geçilecek. Buna göre; otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. 

Süreç 2009 yılında başladı 

2009 yılında çıkartılan SGM-2009/22 sayılı tebliğle otomobil ile hafif yolcu/ticari araçlardan çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme yapıldı. 2017 yılında ise araçlardan gerçek sürüş şartlarında (RDE) çıkan emisyonlarla ilgili düzenleme getirilmişti. 

1 Eylül son tarihti 

Bu iki düzenleme ile 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine, hafif yolcu/ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılması öngörüldü. Bazı otomotiv üreticisi firmalar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvurarak, bu tarihte ertelemeye gidilmesini talep etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da üretici firmaların taleplerini dikkate alarak, hazırladığı taslak değişikliğini ilgili tüm kesimlerin görüşüne sundu. 

Mutabakat oluşmadı 

İlgili kesimlerden görüşleri toplayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, erteleme talebi üzerinde bir mutabakat oluşmadığını gördü. Bunun üzerine Bakanlık, otomotiv üreticisi firmalara; yeni duruma uyum sağlamaları ve bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri amacıyla geçiş süreci vermek üzere bir tebliğ değişikliği hazırladı. 

Bir aylık geçiş süresi 

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ değişikliğine göre, yeni emisyon seviyeleri 1 Ekim 2019’da yürürlüğe girecek. Otomotivüreticisi firmalara, bir aylık geçiş süresi tanınacak. Tebliğ değişikliğine göre, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle otomobillerde 6b emisyon seviyesinden 6d-TEMP emisyon seviyesine hafif ticari araçlarda ise 6b emisyon seviyesinden 6c emisyon seviyesine geçiş yapılacak. 

Dünyada 15’nci sıradayız 

Türkiye, 2018 yılında dünya motorlu karayolu taşıt üretiminde 15’nci sırada yer aldı. Avrupa Birliği’nde otobüs üretiminde ilk sırada yer alan Türkiye, hafif ticari araç üretiminde 3’ncü, toplam üretimde 5’nci sırada yer aldı. 2018 yılında Türkiye’de yaklaşık 1.55 milyon araç üretildi. Bunun 1.3 milyonu ihraç edildi. İhraç edilen araçların 875 binini otomobiller oluşturdu. TÜİK verilerine göre; otomotiv sektörü, 2018 yılında 26,7 milyar dolar ihracata karşılık 13,9 milyar dolar ithalat gerçekleştirerek 12,8 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. 

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