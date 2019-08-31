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Daniel Sturidge ve Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok

Daniel Sturidge ve Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında yok

Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturidge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

Ligin ilk 2 haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra evinde Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup eden bordo-mavililer, üçüncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Trabzonspor’a Fenerbahçe maçı öncesi iki isimden kötü haber geldi. Trabzonspor’da AEK maçında dizinden sakatlanan Abdülkadir Ömür ile yeni transfer Daniel Sturidge Fenerbahçe maçının kadrosuna alınmadı.

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