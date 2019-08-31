Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da! Kayyım atamalarına çok sert tepki gösterdi

DİYARBAKIR ziyaretini gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kayyım atamalarıyla ilgili, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

Saat 11:30'da Diyarbakır Havaalanı'na gelen İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle aracına binmekte güçlük çekti.İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı.

Daha sonra partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen İmamoğlu, görevden alınarak yerlerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür"

"Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" diyen İmamoğlu kayyım atamalarına tepki göstererek, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez"

Demokrasiyi sahip çıkma duygusu ortaya çıkmıştır İstanbul'da. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır.

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir.

Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.