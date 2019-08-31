HABER /  POLİTİKA
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da! Kayyım atamalarına çok sert tepki gösterdi

Ekrem İmamoğlu Diyarbakır'da! Kayyım atamalarına çok sert tepki gösterdi

DİYARBAKIR ziyaretini gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" ifadelerini kullandı. İmamoğlu, kayyım atamalarıyla ilgili, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

Saat 11:30'da Diyarbakır Havaalanı'na gelen İmamoğlu, yoğunluk nedeniyle aracına binmekte güçlük çekti.İmamoğlu'nu karşılayanlar arasında Amedspor taraftarları da vardı.

Daha sonra partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı'na geçen İmamoğlu, görevden alınarak yerlerine kayyım atanan HDP'li belediye başkanlarına ilişkin açıklama yaptı.

"Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür"

"Nefesimizin ne kadar daraldığını İstanbul'da hissettik" diyen İmamoğlu kayyım atamalarına tepki göstererek, "Umarım bu yanlış en kısa zamanda çözülür" diye konuştu.

İmamoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez"

Demokrasiyi sahip çıkma duygusu ortaya çıkmıştır İstanbul'da. Türkiye'de demokrasi kazanmıştır. 

Seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyım atanması ne yazık ki gaflet ve delalettir.

Farklı kurallar uygulamaya kalkmak kabul edilemez. Ne yazık ki Diyarbakır, Mardin ve Van belediye başkanlarına ve seçmenlerine yönelik ayrımcı tavır hepimizi üzmektedir.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
30 Ağustos'un 97. yılı! Erdoğan'dan Anıtkabir'de çarpıcı sözler
Foto Galeri 30 Ağustos'un 97. yılı! Erdoğan'dan Anıtkabir'de çarpıcı sözler Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Öğrenci yurtlarıyla ilgili iddia ortalığı karıştırdı! 'Yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor'
Öğrenci yurtlarıyla ilgili iddia ortalığı karıştırdı! 'Yurt kapalı ama devlet açık gibi ücret ödüyor'
Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor
Üzerinden 20 yıl geçti! 11 Eylül katliamının mimarı nihayet yargılanıyor
Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
Otomotiv sektöründe değişiklik! Araçlarda emisyon sevileri değişiyor
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Murat Kurum davet etti! Emine Erdoğan çevrecilerle birlikte Salda Gölü'ne gidiyor
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Emekli Albay Üçok'tan bomba açıklama: FETÖ'nün kamuda tespit edilme oranı yüzde 4'lerde
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
Fenerbahçe'de Volkan Demirel için formül bulundu
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 47 maçtır düşmedi!
Kadıköy; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray’a karşı 47 maçtır düşmedi!
THY uçağı taksi yolundan çıktı büyük panik yaşandı
THY uçağı taksi yolundan çıktı büyük panik yaşandı
Isaac Sackey Yukatel Denizlispor'da
Isaac Sackey Yukatel Denizlispor'da
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Rüştü Reçber: Volkan Demirel bunu hak etmiyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor
Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 3 puan hedefliyor
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
İstanbul Emniyeti'nde 42 polis müdürü ile emniyet amirinin görev yeri değişti
Yorumlar 28 yorum