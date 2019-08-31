İstanbul'a kayyum atanır mı? sorusuna İmamoğlu'ndan yanıt!

DİYARBAKIR'da çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'a kayyum atanır mı?" sorusuna, "Kendi adıma zerre kadar endişe duymam. Ben demokrasi adına endişe duyuyorum" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Diyarbakır ziyareti esnasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Partisinin Diyarbakır İl Başkanlığında konuşan İmamoğlu, gazetecilerden gelen "Bölgede kayyum atamaları, sizin de yerinize kısa da olsa kayyum atanmıştı, burada bugün bize yapılıyor ama tepki gösterilmezse İstanbul ve Ankara'ya da atanır diye yorumlar yapılıyor buna ne diyorsunuz" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kendi adıma zerre kadar endişe duymam"

Öncelikle şunu söyleyeyim hukuk çerçevesinde her türlü mücadeleyi herkesin vermesi gerekir bu bir vatandaşlık görevidir. Bu tek başına kişilerin vereceği bir mücadele değildir. Hukuki yol ve yöntemleri denemeye devam edeceğiz. Çünkü gerçekten anladık ki özgürlük cumhuriyet demokrasi hepimiz için bir nefestir. Biz İstanbul'da çok net gördük başka yerlerde yaşanmasını istemeyiz. Bu demokrasi eğer bütüncül olarak var olacaksa bu Van'da da Mardin'de de Diyarbakır'da da var olacaktır.

Biz bütün olgun tavrımızla buna karşı durmaya devam edeceğiz umarım bu yanlıştan biran önce vazgeçerler.

Duyacağım tek endişe demokrasi adına olur kendi adıma zerre kadar endişe duymam. Ben demokrasi adına endişe duyuyorum.