Yassine Benzia, Olympiakos'ta

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı Fransa ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

24 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.

Bilindiği üzere Valbuena da Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Yunan ekibinin yolunu tutmuştu. Böyle iki eski arkadaş yine aynı takımda buluşmuş oldu.