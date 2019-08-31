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Pençe-3 Harekatı'na devam! Tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

Pençe-3 Harekatı'na devam! Tuzaklanmış çoklu EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında, radyo frekans yöntemiyle tuzaklanmış çoklu El Yapımı Patlayıcı'nın (EYP) tespit edilerek, imha edildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı'nda; 1 adet doçka mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu EYP, tespit edilerek yerinde imha edildi" denildi.

Kıran-2 Operasyonu

Öte yandan, Mardin Şırnak, Batman üçgeninde başlatılan Kıran-2 Operasyonu kapsamında 2 terörist yakalandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kıran -2 Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı unsurlarınca Mardin ili Nusaybin ilçesi kırsalı Akarsu Mahallesi'nde icra edilen operasyon neticesinde; Suriye'den ülkemize eylem yapmak maksadıyla gönderildiği değerlendirilen 2 PKK/PYD/YPG örgüt mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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