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Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklı çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.'' denildi.

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