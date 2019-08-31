Pençe-3 Harekâtı’nda hain tuzak imha edildi! Bakanlık görüntüleri yayımladı
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Pençe-3 Harekatı'nda tuzaklı çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edildiğini duyurdu. Bakanlık o anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.'' denildi.
Başarıyla devam eden PENÇE-3 Harekâtı’nda; 1 adet DOÇKA mevzi ve sığınak ile muhtemel helikopter indirme bölgesine radyo frekans yöntemiyle tuzaklamış çoklu El Yapımı Patlayıcı (EYP) tespit edilerek yerinde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/11xqyKLBI1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 31, 2019