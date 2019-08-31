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Demir Grup Sivasspor'a yeni sponsor

Demir Grup Sivasspor'a yeni sponsor

Demir Grup Sivasspor, Halıca firması ile 2019-2020 sezonunda forma kolu sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, geçen sezon şort sponsoru olan Halıca firması ile 2019-2020 sezonunda ise forma kolu sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine Sivas Valisi Salih Ayhan (solda), TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz (sağda), Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz (sol 2) ve Halıca Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Karakuş katıldı.

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