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Silivri'de çiğ köfteci kadın kediye tekme atarak savurdu! Tepkiler çığ gibi

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Silivri'de çiğ köfte dükkanı işleten kadın, iş yerinin önündeki kediye tekme attı. Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca, kadına tepkiler çığ gibi büyüdü.

Silivri Çanta Mahallesi'nde bir çiğ köfte dükkanını işleten F.D., iş yerinin önünde bulunan kediyi uzaklaştırmak istedi.

Başarılı olamayan kadın tekme attığı kediyi ileriye fırlattı. İş yeri önündeki kediye kadının tekme attığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Tepkiler çığ gibi 

Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) resmi hesaplarından görüntülerin paylaşılmasının ardından kısa sürede tepkiler çığ gibi büyüdü. Dernek Başkanı Erman Paçalı tarafından yapılan açıklamada da F.D. hakkında dernek hukukçuları tarafından adli ve idari yönden işlemler için başvuruda bulunulacağı açıklandı.

Çiğ köfte zincirinin marka sahibinden açıklama

Olayın sosyal medyada büyük yankı uyandırmasının ardından çiğ köfte zincirinin marka sahibi tarafından da yazılı bir açıklama yapıldı. Marka merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bu çirkin olayı şiddetle kınıyoruz. Olayın gerçekleştiği bayinin bayilik iptali için gerekli girişimde bulunduk. Biz hayvansever bir firmayız. Firmamızın böyle çirkin bir hadise ile anılmasından dolayı tüm kamuoyundan özür diliyoruz" denildi.

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