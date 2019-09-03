Davutoğlu ekibi İstanbul'da toplanıyor! Selçuk Özdağ: Bizi susturmaya çalışıyorlar

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte AK Parti'den ihracı istenen isimler yarın İstanbul'da bir araya gelecek. Değerlendirme toplantısı sonrası kamuoyuna açıklama yapacaklar. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Bizi susturmaya çalışıyorlar. Biz susmayız" diye konuştu.

Selçuk Özdağ, şunları söyledi: Sayın Başbakan (Ahmet Davutoğlu) ile ve arkadaşlarımızla değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Bu değerlendirmeler sonucunda geniş bir açıklamayı kamuoyuyla paylaşacağız.

Özdağ, "Yarın İstanbul'da toplantı yapacağız, İstanbul'da arkadaşlarımızla beraber bir araya geleceğiz. Ve kesin ihraç talebiyle disipline gönderilmemizin gerekçesine bakacağız. Hangi gerekçelerle bizi disipline sevk etmişler ona bakacağız, daha sonra değerlendirmemizi yapıp kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

"Görüyorum ki ortak aklı kaybetmişler"

"Ortak akla ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Özdağ, şöyle devam etti:

Adalet ve Kalkınma Partisi ortak aklın partisiydi. Kendim ettim kendim buldum türküsünü söyleyecekler bundan sonra.

Ama görüyorum ki ortak aklı kaybetmişler. Kendi ayaklarına sıkıyorlar, bindikleri dalı kesiyorlar.

"Değerlendirmesini millet yapacak"

Kararın zamanlamasına ilişkin de Özdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: Konya mitingi diye değerlendiriyoruz. Konya mitinginde ilk defa olarak 10 bin kişiye yakın kişi katıldı ve Konya 2.5 milyon nüfuslu bir şehir yanında Niğde var, Aksaray var, Karaman var, Kayseri var, Ankara var.

Öyle bir yerde yaklaşık 10-12 milyon kişinin yaşadığı bir yerde 10 bin kişiyi toparlayamamak, Konyalıların Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sahip çıktığını görmüş olmaları onların bir kez daha ortak aklı kaybettiklerini, bir noktada tahammülsüzlüğe ittiğini düşünüyoruz. O miting onları tahammülsüzlüğe itti. Bunun değerlendirmesini millet yapacak.

"Bizi susturmaya çalışıyorlar. Biz susmayız"

2013 yılına kadar sorun çözen, problem çözen bir AK Parti olduğunu ifade eden Özdağ, "Ama 2013'ten bugüne kadar da sorunların çözdüğü bir AK Parti'ye dönüştü.

Sorunlar artık AK Parti'yi çözüyor. Bizi susturmaya çalışıyorlar. Biz susmayız.

Türkiye maalesef bir türlü çoklu aklı, kolektif aklı, hür düşünceyi bir türlü oluşturamadı, oturtamadı. Bir yeri eleştirirseniz hemen sizi dışlamak için 'hain' yaftasını basarlar. Ne söylediğimize bakmadılar" dedi.