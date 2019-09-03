HABER /  GÜNCEL

İçişleri açıkladı! Görevden alınan 41 başkana toplam 237 yıl hapis cezası verildi

31 mart seçimi öncesi görevden alınan 94 başkandan 41'ine toplam 237 yıl hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

52'sinin yargılaması devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ederken, 7'sinin haklarında verilen cezası kesinleşti. Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20'si tutuklu.

Davada son durum

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20'si halen tutuklu bulunuyor. 57'sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor. 7 kişi hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı, bir kişi de yargılama süreci devam ederken yaşamını yitirdi. Görevden uzaklaştırılanlardan biri ise berat etti.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanlığınca 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasa'nın 127'nci maddesi ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak, valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar görevlendirilmişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri McKinsey en çok borcu olan ülkeleri listeledi! Türkiye de listede Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu'na verdi veriştirdi! İşini yap yoksa pejmürde ederiz
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? RTÜK Başkanından açıklama geldi
Davutoğlu ekibi İstanbul'da toplanıyor! Selçuk Özdağ: Bizi susturmaya çalışıyorlar
Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın teknesini çalıp mülteci kaçırdılar
Kemal Öztürk'ten Ahmet Davutoğlu uyarısı! AK Parti’yi seven varsa...
Ertuğrul Sağlam Ankaragücü'nün teklifini geri çevirdi
ÖNCEKİ HABERLER
3600 ek gösterge son durum kimleri kapsar maaşlar ne olur?
Hindistan’da akaryakıt tesisinde yangın: 4 ölü 3 yaralı
Tekirdağ'da polis gece yarısı polis ağlarken bulmuştu! Acı gerçek anlatınca ortaya çıktı
Telegram da kendi kripto parasını piyasaya sürecek
Bomonti Bira Fabrikası'nın taşınmazları Diyanet'e verildi! Mescit-yurt yapılacak
OGM alım 2019 OGM 5 bin personel alımı başvuruları
Yorumlar 1 yorum