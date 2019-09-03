İçişleri açıkladı! Görevden alınan 41 başkana toplam 237 yıl hapis cezası verildi

31 mart seçimi öncesi görevden alınan 94 başkandan 41'ine toplam 237 yıl hapis cezası verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 41’i hakkında terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi.

52'sinin yargılaması devam ediyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görevden uzaklaştırılanların 52'sinin teröre ilişkin suçlardan ilk derece mahkemelerince yargılama süreçleri ise devam ediyor.

Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinafta temyiz süreci devam ederken, 7'sinin haklarında verilen cezası kesinleşti. Terör nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 20'si tutuklu.

Davada son durum

Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanının 20'si halen tutuklu bulunuyor. 57'sinin tutuksuz olarak yargı süreci devam ediyor. 7 kişi hakkında adli kontrol şartı konulurken, 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı, bir kişi de yargılama süreci devam ederken yaşamını yitirdi. Görevden uzaklaştırılanlardan biri ise berat etti.