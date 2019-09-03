Demirtaş'a tahliye kararına Ankara Başsavcılığı'ndan itiraz

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiğ tahliye kararına itiraz etti. Söz konusu itirazı üst mahkeme değerlendirecek.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün oy birliğiyle tahliye kararı vermişti. İstanbul'da yargılandığı bir başka davadan kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Demirtaş, hemen tahliye edilememişti.

Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz

Avukatları, tutuklu kaldığı 2 yıl 10 aylık sürenin aldığı cezadan düşürülerek tahliye edilmesi yönünde dilekçe hazırlığına başlamıştı. Ankara Başsavcılığı ise bugün Demirtaş'ın tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, itirazını iki gerekçeye dayandırdı

Demirtaş'ın anayasal düzene karşı işlenen suçlardan yargılandığını bildiren savcılık, bu suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığı halinde tutuklama tedbirinin uygulanabileceğini anımsattı. Savcılık, örgüt üyeliği suçlarındaki ceza miktarına bakıldığında da tutuklamanın ölçülü bir tedbir olduğunu savundu.