Cinsel istismar ve dayakla öldürüldü! Eymen ile ilgili kahreden gerçekler ortaya çıktı
İZMİR Buca'da annesiyle sevgilisi tarafından dövülerek öldürülen Eymen Sadık Durak ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler kahretti. Anne ve sevgilisinin küçük çocuğu cinsel istismar ve şiddet uyguladıkları belirlendi.
TÜRKİYE 5 yaşında annesi ve onun sevgilisi tarafından zalimce öldürülen Eymen Sadık Durak'ın trajik hikayesi ile kahroldu. Cesedi tandırda bulunan küçük çocuğun kabus dolu bir hayat yaşadığı ve sürekli dayak ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun katili annesi ile sevgilisi ise verdikleri ifadeyle kan dondurdu. Anne ile sevgilisinin sosyal medya hesaplarındaki sapkınlık da ortaya döküldü.. İşte Eymen ile ilgili yeni gelişmeler:
Evlatlık verilmiş : Eymen’in bir akrabasının verdiği bilgilere göre, Eymen henüz 2 yaşındayken babası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bunun üzerine iki çocuğa birden bakamayacağı gerekçesiyle anne M.D., kendi isteğiyle Eymen’in kendisinden bir yaş küçük kız kardeşini Çocuk Esirgeme Kurumuna verdi. Çocuk buradan da başka bir aileye evlatlık olarak verildi.
M.D. yaklaşık 1,5 sene önce bakamadığı gerekçesiyle Eymen’i Eskişehir’de bulunan bir akrabasının yanına bıraktı. Bu süre zarfında oğlunu görmeye bir kez bile gitmeyen M.D., 23 Temmuz tarihinde ise sevgilisi S.E. ile birlikte Eskişehir’e giderek, ‘Eymen’i denize götüreceğiz’ gerekçesiyle minik çocuğu aldı.
İşkence görmüş, cinsel istismara uğramış
Eymen’in İzmir’e gelmesinin ardından, Eskişehir'deki akrabaları görüntülü konuştukları sırada talihsiz çocuğun vücudundaki morluklarını görüp 15 Ağustos'ta şikayetçi oldu. Ancak anne evde bulunamayınca bu işlem sonuçsuz kaldı.