Cinsel istismar ve dayakla öldürüldü! Eymen ile ilgili kahreden gerçekler ortaya çıktı

TÜRKİYE 5 yaşında annesi ve onun sevgilisi tarafından zalimce öldürülen Eymen Sadık Durak'ın trajik hikayesi ile kahroldu. Cesedi tandırda bulunan küçük çocuğun kabus dolu bir hayat yaşadığı ve sürekli dayak ve cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Küçük çocuğun katili annesi ile sevgilisi ise verdikleri ifadeyle kan dondurdu. Anne ile sevgilisinin sosyal medya hesaplarındaki sapkınlık da ortaya döküldü.. İşte Eymen ile ilgili yeni gelişmeler: