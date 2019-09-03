Mutmain ne demek mutmain olmak TDK ne anlama geliyor?

Mutmain olmak ne demek Emine Erdoğan'ın dediği mutmain olmak kelime anlamı TDK'ya göre nedir araştırması vatandaşların gündeminde. Emine Erdoğan geçtiğimiz günlerde Salda Gölü'nü görmüş ve mutmain oldum demişti. TDK'y göre mutmain İnanmış, gönlü kanmış, emin olmak demek.

Mutmain ne demek, mutmain olmak kelime anlamı nedir soruları vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz günlerde Emine Erdoğan, Salda Gölü'ne gitmiş ve ziyaret sonrası açıklamalarda bulunmuştu. Salda Gölü'nü gördüm ve mutmain oldum diyen Emine Erdoğan'ın söylediği mutmain kelimesi merak edildi. Mutmain demek İnanmış, gönlü kanmış, emin olmak demek.

Emine Erdoğan’ın “Gerçekten gördüm ve mutmain oldum” demesi üzerine mutmain ne demek merak edildi. Türk Dil Kurumu’na göre mutmain “İnanmış, gönlü kanmış, emin olan.” anlamına gelir.

EMİNE ERDOĞAN: MUTMAİN OLDUM

Salda Gölü’nün cennet ülkemizin cennet köşelerinden biri olduğunu ve ilk defa karşılaştığını belirten Emine Erdoğan, “Gerçekten çok duygulandım, çok beğendim. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Ama bize ilk söylendiğinde sayın bakanım böyle şeyler söylemedi. Bize dediler ki ‘Gerçekten gördüm ve mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, hatta belki daha sonra daha da gerilere gidebilir bu. Tespit edilen yerler ihtiyaca göre, çok güzel bir girişim, tebrik ediyorum bakanlığımızı. İnşallah bittikten sonraki halini de sizlerle hep beraber gelip görme imkanımız olur diye düşünüyorum” diye konuştu