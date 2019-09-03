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Fenerbahçe 3 oyuncusunu kiraladı

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.

Transferin son gününde kadrosuna Marsilya'dan Luiz Gustavo'yu katan Fenerbahçe, 3 genç futbolcusunu alt liglere kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Batuhan Yılmaz TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Modafenspor'a, Yusuf Mert Tunç TFF 1'inci Lig ekiplerinden Boluspor'a ve Cebrail Akbulut ise TFF 1'inci Lig ekiplerinden Erzurumspor'a 1 yıllığına kiralandı.

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