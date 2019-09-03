Enflasyon verisi sonrası dolarda sert düşüş! Kritik seviye kırıldı

Güne 5,81'den başlayan dolar/TL enflasyon verisinin açıklanması sonrası düşüşe geçti. Şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu.

Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Euro'da da düşüş yaşandı

Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.

5,75 Seviyesi kırıldı

Sabah saatlerinde açıklama yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirmişti.