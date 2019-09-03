SON DAKİKA
Türkiye - ABD basketbol maçında inanılmaz bir skor var... Maçta son dakikalar oynanıyor canlı izleyin Haberin devamı.
HABER /  EKONOMİ

Enflasyon verisi sonrası dolarda sert düşüş! Kritik seviye kırıldı

Güne 5,81'den başlayan dolar/TL enflasyon verisinin açıklanması sonrası düşüşe geçti. Şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

Yeni güne 5,81 seviyesinden başlayan dolar kuru, saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisi öncesi 5,82'li seviyelerden işlem görüyordu.

Ağustos ayında enflasyonun aylık yüzde 0,86, yıllık yüzde 15,01 olarak açıklanmasının ardından kur, 5,80 seviyesinin altına indi. Gün içerisinde de düşüşünü sürdüren dolar kuru en düşük 5,7429 seviyesini gördü. Dolar şu sıralar 5,75'ten, euro ise 6,29'dan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Euro'da da düşüş yaşandı

Dolarda ki düşüş euroda da yaşandı. Enflasyon verisi öncesi 6,37 seviyesinde olan euro, enflasyon sonrası 6,33 seviyelerine geriledi. Gün içerisinde dolarda olduğu gibi düşüşünü sürdüren euro, 6,30 seviyesinin altına inerek 6,2904'ü gördü.

5,75 Seviyesi kırıldı

Sabah saatlerinde açıklama yapan analistler teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirmişti.

5,7429 seviyesine kadar inen kur böylece destek konumunu kırmış oldu.

İlgili Haberler
2019 Ağustos ayı enflasyonu ne kadar? Piyasaların beklediği haber
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri McKinsey en çok borcu olan ülkeleri listeledi! Türkiye de listede Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim tırmanıyor! BBC muhabirinden çatışma uyarısı
Türkiye ABD basketbol maçı canlı yayın! 12 Dev Adam NBA yıldızlarına karşı
İstifa edecek deniyor! AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan çarpıcı açıklama
YPG’liler sıfır noktasında görüntülendi! Ellerinde kanaslarla cirit atıyorlar
Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararı sonrası Ak Parti'de iki istifa
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon değerledirmesi hedeflerimize ulaşacağız!
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti’den ihracı istenen Ayhan Sefer Üstün'den ilk açıklama: Kendi öz evlatlarını yiyorlar
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu? RTÜK ve Netflix'ten açıklama geldi
Uzmanından uyarı: 20 yaş dişlerine dikkat edilmesi gerekiyor
Aydın'da uzaklaştırma kararı olan koca tabancayla eve girerken yakalandı
Kadın cinayetleriyle ilgili Yasemin Güneri'den farklı yaklaşım: Para cezası kesilsin
İftihar belgesi kalktı mı MEB 2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Yorumlar 2 yorum