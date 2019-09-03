SON DAKİKA
Türkiye - ABD basketbol maçında inanılmaz bir skor var... Maçta son dakikalar oynanıyor canlı izleyin Haberin devamı.
HABER /  GÜNCEL

Aydın'da uzaklaştırma kararı olan koca tabancayla eve girerken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da hakkında uzaklaştırma kararına rağmen çocuğunu da alıp, evden ayrılan eşi Leyla Demir'in (40) yaşadığı eve tabancayla gelen Amri Demir (47), kapıyı kırmak üzereyken, polis ekiplerince yakalandı.

Eşi Amri Demir'den şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 hafta önce Didim Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran Leyla Demir, suç duyurusunda bulundu. Savcılık, koruma tedbiri olarak Amri Demir hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen eşinin telefonla sürekli kendisini tehdit etmesi üzerine Leyla Demir, oğlu M.D.'yi alarak, Altınkum Atatürk Mahallesi'nde bulunan başka eve yerleşti.

155'i arayarak yardım istedi

Eşinin ve oğlunun sığındığı evi öğrenen Amri Demir ise tabancayla buraya geldi. Bunun üzerine '155 Polis İmdat' ihbar hattını arayan Leyla Demir, yardım istedi. Kapıyı kırıp, içeri girmek üzereyken, olay yerine gelen polisleri fark eden Demir, tabanca ile mermileri çiçeklerin arasına saklayıp, kaçmaya çalıştı.

Tutuklandı

Polis ekiplerince yakalanan Demir, gözaltına alındı. Görgü tanıklarının ifadesinden yola çıkan polis, Demir'in kaçarken, çiçeklerin arasına sakladığı silah ve mermileri bulup, el koydu. Didim'de midye satarak, geçimini sağladığı öğrenilen Amri Demir, polisteki işlemlerin ardından dün adliyeye sevk edildi. Demir, 'uzaklaştırma kararını ihlal' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlgili Haberler
Antalya'da Ukraynalı bir kadın boğularak öldürüldü...
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ankara'da barışma teklifini reddeden sevgilisini oğlunun önünde bıçakladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İsrail ve Lübnan arasındaki gerilim tırmanıyor! BBC muhabirinden çatışma uyarısı
Türkiye ABD basketbol maçı canlı yayın! 12 Dev Adam NBA yıldızlarına karşı
İstifa edecek deniyor! AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan çarpıcı açıklama
YPG’liler sıfır noktasında görüntülendi! Ellerinde kanaslarla cirit atıyorlar
Ahmet Davutoğlu'nun ihraç kararı sonrası Ak Parti'de iki istifa
Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon değerledirmesi hedeflerimize ulaşacağız!
ÖNCEKİ HABERLER
Beyin ölümü gerçekleşmiş olan anneden doğan bebek
Türkiye Uzay Ajansı Bakan Mustafa Varank başkanlığında ilk toplantısını yaptı
Restorasyon kurbanı olan Mimar Sinan eseri için İBB adli ve idari işlem başlattı
Rusya'da savaş uçağı düştü!
AÖL ek sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır 2019 geri sayım
Mutmain ne demek mutmain olmak TDK ne anlama geliyor?
Yorumlar