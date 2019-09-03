Ankara'da barışma teklifini reddeden sevgilisini oğlunun önünde bıçakladı

Cihan A., oğlu ve bir akrabası ile hastaneye gittiğini öğrendiği N.K.'nın peşinden gitti. Cihan A., hastane önünde N.K. ile konuşarak, barışmak istediğini söyledi. Cihan A., olumsuz cevap alınca da belindeki ekmek bıçağını çıkarıp, N.K.'yi bıçaklamaya başladı.