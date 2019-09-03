AÖL ek sınav sonuçları MEB ne zaman açıklanır 2019 geri sayım

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu 1 Eylül'de sınava giren öğrencilerin gündeminde. AÖL yani açık öğretim lisesi sınav sonuçlarının en geç 10 iş günü içinde açıklanması bekleniyor. 2019-2020 AÖL kayıt işlemleri ise 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak araştırması başladı. 1 Eylül'de yapılan AÖL yani açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının en geç 10 gün içinde açıklanması bekleniyor. 1 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2018-2019 dönemi ek sınavları 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında düzenlendi

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için düzenlenen 2018-2019 AÖL ek sınavlarında, öğrenciler sınav stresini geride bıraktı. Merakla sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, internet üzerinden konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. İşte, AÖL ek sınav sonuçları hakkında bilgiler.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Konuya dair MEB'den bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK: AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 21 Ağustos'ta başlayan 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül’e kadar devam edecek.