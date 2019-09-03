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Bakan Ziya Selçuk'tan "trafikte çocuklara dikkat" paylaşımı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocukların yollarda olacağına dikkati çekerek, "Trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren öğrencilerin yollarda olacağını hatırlattı.

Paylaşımında, "Her okul servisi ve okul geçidi saygınızı ve yüksek dikkatinizi bekleyen bir çocuk demektir." ifadesinin olduğu resme yer veren Selçuk, şunları kaydetti:

Bu sadece taşıtların ve velilerin gündemi değil hepimizin meselesi

"9 Eylül Pazartesi'den itibaren çocuklar yollarda olduğu için, trafikte her günden daha fazla dikkate ve saygıya ihtiyacımız var. "

Bakan Selçuk ayrıca, Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne göre servis görevlilerinin "Okul Servis Araç Sürücüleri Eğitimi" ile "Okul Taşıtları Rehber Personel Eğitimi"ni tamamlayarak, sertifika almak zorunda olduklarını hatırlattı.

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