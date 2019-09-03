İstanbul'da yeni bir zam daha! Hamidiye su için zam gündeme geldi

Binlerce kişinin işten çıkarılmasının ardından gelen zamlarla eleştiri alan Ekrem İmamoğlu yönetimi şimdi de yeni bir zam haberi ile daha gündeme geliyor.

İSPARK'taki zamların gündemde sıcaklığını korurken bu sefer de bir başka İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Hamidiye su için de zam gündeme geldi.

Suya da zam geliyor

İstanbul genelindeki bayilere yapılan bilgilendirmeye göre önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olmak üzere Hamidiye damacana suyun fiyatının 9 TL'den 11 TL'ye çıkarılacağı öğrenilirken, çok sayıda bayinin ise 2 liralık zammı şimdiden fiyatlara yansıtmaya başladı. Hamidiye bayileri 19 litrelik damacanalardaki suyu 11 TL'ye sattıklarını açıkladı.

Küçük su 1.5 TL oldu

Damacana suda beklenen yüzde 20'den fazla zammın yanı sıra sosyal medyada bir kullanıcı ise metro ve metrobüs girişlerinde bulunan BELTUR'da 1 TL'ye satılan 500 ml hamidiye suyun yüzde 50 zam ile 1.5 TL'ye satıldığını yazdı.

Şubat ayında indirim yapmıştı

Hamidiye AŞ, geçtiğimiz Şubat ayında indirime giderek pet şişe ve bardak su gibi depozitosuz ürünlerine yüzde 10 indirim yapmıştı.