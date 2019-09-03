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Göztepe'de Atınç'a lisans çıktı

Demirören Haber Ajansı

Göztepe, dün transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'a lisans çıkardı.

SÜPER Lig'de Göztepe'nin dün transfer döneminin son saatlerinde kadrosuna kattığı stoper Atınç Nukan'a lisans çıkarıldı. Atınç için Almanya Futbol Federasyonu'ndan beklenen resmi evrak gelince 26 yaşındaki oyuncu 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2010 yılında Beşiktaş forması ile profesyonel futbol hayatına başlayan Atınç, Beşiktaş ve Çanakkale Dardanel formaları giydikten sonra 2015'te Alman ekibi Leipzig'e transfer oldu. Çeşitli yaş kategorilerinde 17 kez milli formayı giyen Atınç, Süper Lig'de 20 maça çıktı.

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