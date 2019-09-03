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AÖF kayıt yenileme 2019 başladı AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar?

Eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrenciler AÖF yeni kayıtlar ve AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman araştırması yapıyor . 2019-2020 eğitim yılı içinde ilk kez AÖF'e kayıt yaptıracak öğrenciler için kayıt işlemlerini 02 Eylül 2019 Pazartesi günü başladı. AÖF kayıt yenileme ise 16 Eylül'de başlayacak. Peki AÖF kayıt yenileme ücreti kaç para?

AÖF kayıt yenileme ve AÖF ilk kez kayıt yenileme ne zaman sorusu eğitim hayatına açık üniversiteden devam eden öğrencilerin gündeminde. Anadolu Üniversitesi tarafından kabul edilen kayıt takvimine göre 2019 - 2020 AÖF yeni kayıtları 02 Eylül'de başladı, AÖF kayıt yenileme 16 Eylül  tarihlerinde başlayacak. Peki ödemeler hangi bankaya olacak?

AÖF KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

AÖF, kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde “16‒20 Eylül 2019” olarak duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

- Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme

(İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız) Mobil Bankacılık ile Ödeme

AÖF İLK KAYIT NE ZAMAN?

İnternet başvuru işlemleri 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp, 13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecek.

AÖF İKİNCİ ÜNİVERSİTE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayıp, 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 17.00’de sona erecek.

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