İstifa edecek deniyor! AK Parti milletvekili Lütfi Elvan'dan çarpıcı açıklama

Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili Lütfi Elvan, istifa edeceğine ilişkin iddiaları kesin dille yalanlayarak "Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" diye konuştu.
AK Parti MYK toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilmesi sonrası partiden istifa haberleri gelmeye başladı.
Eski Kalkınma Bakanı ve AK Parti Mersin milletvekili Lütfi Elvan'dan istifa edeceğine yönelik iddialarla ilgili açıklama geldi. Elvan, iddiaların külliyen yalan ve uydurma olduğunu belirtti.
"Bizim yerimiz Erdoğan'ın yanıdır"
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan AK Partili Elvan, "Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır" ifadelerini kullandı.
Anka kuşu isimli Twitter hesabı, Elvan'ın istifa edeceğinin kulislerde konuşulduğunu iddia etmişti.
Külliyen yalan ve uydurma. Bizim yerimiz Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıdır.@RTErdoganhttps://t.co/WL729soF7h— Lütfi Elvan (@lutfielvan) September 3, 2019
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