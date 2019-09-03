Türkiye ABD basketbol maçı nefes kesti uzatma dakikaları saç baş yoldurttu

ÇİN'de düzenlenen 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gruptaki 2. maçında ABD ile karşı karşıya gelen Türkiye, nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Ancak 12 Dev Adam, uzatmalara giden maçı 93-92 kaybetti.

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin'de düzenlenen 2019 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Japonya'yı 86-67 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başlamıştı.

Türkiye, gruptaki 2. maçında ABD ile bugün karşı karşıya geldi. Şanghay Oriental Spor Merkezi'ndeki mücadele TSİ 15.30'da başladı.

Maç uzatmaya gitti

Mücadelenin başından sonuna kadar farkı açtırmayan 12 Dev Adam, maçın sonunda 81-79 öne geçti. Son saniyede faul atışlarla skoru 81-81 yapan ABD, maçı uzatmaya taşıdı. Nefes kesen 5 dakikalık uzatma sonucu milli takımımız 93-92 mağlup oldu.

İlk çeyrek sonucu: Türkiye 21 - 26 ABD

İkinci çeyrek sonucu: Türkiye 42 - 47 ABD

Üçüncü çeyrek sonucu: Türkiye 61 - 65 ABD

Dördüncü çeyrek sonucu: Türkiye 81 - 81 ABD

Uzatma sonucu: Türkiye 92 - 93 ABD

TÜRKİYE 92 - 93 ABD (MAÇ SKORU)

Öte yandan Türkiye ile ABD arasındaki karşılaşmaya basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. 18 bin kişilik salon tamamen dolarken, Türk taraftarlar da takımlarına ilk dakikadan itibaren desteklerini eksik etmedi.

ABD'ye hiç galibiyetimiz yok

12 Dev Adam, ABD ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Milli takım, son 2 Dünya Kupası'nın şampiyonu ABD ile yaptığı 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Milliler, rakibine karşı 5 maçı da farklı skorlarla yitirdi. Söz konusu karşılaşmalarda ABD potasına 358 sayı bırakan A Milli Takım, 452 sayı yedi.