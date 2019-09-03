HDP Diyarbakır İl Başkanlığı eylemler için kepenk kapattı

Diyarbakırlı 4 ailenin içi yanıyor.Oğulları teröristlerle zor kullanılarak, dağa kaçırıldı bu ailelerinden. Ellerinden bir şey gelmeyen aileler, çareyi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin il başkanlığı önünde oturmakta buldu.Önce Çetinkaya ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.