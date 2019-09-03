HDP Diyarbakır İl Başkanlığı eylemler için kepenk kapattı
Oğullarının terör örgütünce dağa kaçırıldığını söyleyen aileler oturma eylemi başlatınca, örgütün siyasi ayağı il başkanlığının kepengini indirdi.
Diyarbakırlı 4 ailenin içi yanıyor.Oğulları teröristlerle zor kullanılarak, dağa kaçırıldı bu ailelerinden. Ellerinden bir şey gelmeyen aileler, çareyi terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin il başkanlığı önünde oturmakta buldu.Önce Çetinkaya ailesi ile başlayan bu eylem, sonrasında 3 ailenin daha gelmesine vesile oldu.
Çetinkaya ailesinin eylemi sürerken, 10 yaşında olan oğlu Azad'ın teröristlerce dağa kaçırıldığını dile getiren Remziye Akkoyun da oturma eylemine katıldı. Çetinkaya ile Akkoyun alilerin oturma eylemi sürerken, Biçer ailesi de oğulları Mustafa Biçer'in dağa kaçırıldığını ifade ederek, oturma eylemine eşlik etti.
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapanların sayısı artınca, parti binası girişindeki kepenk HDP'lilerce kapatıldı. Kapatılan kepenge rağmen 3 aile, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemini sürdürüyor.