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Çin'deki bıçaklı saldırıda 8 çocuk hayatını kaybetti

Çin'in doğusundaki Hubei Eyaleti'nde okulların açıldığı gün bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda en az sekiz çocuk hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Enşi kentinde yaşanan olayda iki çocuğun da yaralandığını ve 40 yaşındaki Yu adlı saldırganın yakalandığını açıkladı.

Çin'de yayımlanan Global Times gazetesi, sınıflarına girmek üzere olan öğrencileri rastgele bıçaklayan saldırganın daha önce kız arkadaşının gözünün oymaya çalıştığı için sekiz yıl hapis yattığını ve Mayıs'ta serbest kaldığını öne sürdü.

Okullara saldırılar artıyor

Bu yılın başlarında Pekin'de elinde çekiçle ilkokul çocuklarına saldıran bir kişi 20 öğrenciyi yaralamıştı.

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