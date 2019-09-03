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Derya'nın ölümünde isyan ettiren detay

Kütahya'da piknik dönüşü motosiklet kazasında hayatını kaybeden Derya Gün'ün ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan detaylar isyan ettirdi.

KÜTAHYA'da ailesiyle gittiği piknikten dönüşte akrabasının kullandığı motosikletin ağaca çarpması sonucu hayatını kaybeden Derya Gün (23), Alayunt Mahallesindeki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Motosikleti kullanan Volkan Karabacak'ın ise 2.00 promil alkollü olduğu, iki kez alkollü araç kullanmaktan dolayı ehliyetine el konulduğu ve yakın zamanda geri aldığı ortaya çıktı.

Kazanın ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Karabacak'ın vücudunda çok sayıda kırık olduğu öğrenilirken, sabah saatlerinde Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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