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İBB’nin İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak oldu

31 Mart'ta Bayrampaşa'da CHP'nin belediye başkanı adayı olup seçim kaybeden Remzi Albayrak'a, yeni bir görev verildi.

Yeni dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı dairelerde, atamalar devam ediyor. Bu kapsamda İBB’nin yeni İtfaiye Daire Başkanı, Remzi Albayrak oldu.

Remzi Albayrak, 31 Mart seçimleride Bayrampaşa'da CHP'nin belediye başkan adayı olmuştu. Albayrak, seçimde AK Partili rakibi Atila Aydıner'in arkasında kalarak yenilgi yaşadı.

Remzi Albayrak kimdir?

Remzi Albayrak, 1964 yılında eski Yugoslavya'nın Sancak bölgesinde doğdu ve 1969 yılında Türkiye'ye göç etti. Kuleli Askeri Lisesi'ni ve İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nı bitirdi. Albayrak, TSK’nın çeşitli birlik ve kurumlarında görev alarak 2010 yılında albay rütbesiyle emekli oldu.


Askerlik hayatı boyunca Bosna-Hersek'teki savaşta NATO (SFOR) karargahında, Almanya'nın Heidelberg şehrinde bulunan 7'nci American Ordusu'nda (LANDCENT) ve ABD San Antonio şehrinde bulunan Lackland Air Forse Base'de yurtdışı görevleri icra etti.

İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Eğitimi, Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ile Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanlarında toplam üç yüksek lisans çalışması yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde, İngiliz Dili Eğitimi alanında doktora çalışmasına devam etti.

2017 yılında CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı seçildi. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin Bayrampaşa'dan belediye başkan adayı oldu.

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