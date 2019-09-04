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FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu

Demirören Haber Ajansı

FIFA, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile 2022'de Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın logosunu duyurdu.

Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın logosu tasarlanırken birçok detay ele alındı. Amblemdeki kıvrılma eğrileri, çöl kumullarının dalgalanmasını ifade ederken, 8 sayısı 8 farklı stadyumu simgeleyen bir sembol olarak kullanıldı.

Bu ambleme eşlik etmek için oluşturulan yeni yazı tipi ise geleneksel Arap hat sanatının yeni ve çağdaş bir yazı tipini yeniden tasarlıyor ve geleneği modernite ile birleştiriyor.

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