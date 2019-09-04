HABER /  YEREL

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza

TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Esenyurt, TEM Bağlantı yolu TEM istikametinde meydana gelen ve 7 aracın karıştığı zincirleme kazada biri ağır 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Trafik kazanın meydana geldiği yolda TEM istikameti yaklaşık 45 dakika trafiğe kapandı. Ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib uyarısı
Kılıçdaroğlu: HDP'nin PKK ile mesafe koyması lazım
Türkiye'ye verilmesi planan F-35'ler oraya teslim edildi
Hamile kadın hareket halindeki araçtan atladı
KKTC'nin Maraş hamlesi Rumları çıldırttı
Trump'tan tehdit: İşleri ve parası gidecek
ÖNCEKİ HABERLER
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu
Fikret Orman'dan Quaresma'ya sert tepki
Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Milli Takım'da Yusuf Yazıcı sakatlandı
DEAŞ tehdidi Irak'ta yeniden başladı
Sakarya'daki turnuvada Gemlik Belediyespor’lu 6 sporcu madalya aldı
Yorumlar