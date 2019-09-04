Eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'den AK Parti'ye sert tepki: Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu ve diğer isimlerin partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak "AK Parti Pelikan'ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü" yorumunda bulundu.

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısından sonra Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın kesin ihraç istemiyle partinin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili açıklama yapan eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir" diye konuştu.

"Bizim haykırışımız öze dönüş haykırışıydı"

Temurci, Medyascope yayınında yaptığı açıklamada "AK Parti'yi değerlerinden uzaklaştıranlar parti içindeki son değerleri de tasfiye ediyorlar. Biz yaklaşık 6 aydır AK Parti içinde bir itiraz süreci başlattık. Bizim haykırışımız öze dönüş haykırışıydı. Karşılıksız kaldığını görüyoruz. Doğruları duyacak kadar cesareti olmayanların, istişareyi itaat diye anlayanların aldıkları kararların hiç bir önemi yok. Bu kararlar partinin AKP'lileştiğinin bir göstergesi. 2001 yılında partiyi kurduğumuzda lider oligarşisine karşı ortak akıl diyen bir AK Parti vardı. Maalesef dün alınan kararla AK Parti bu aklını kaybetmiş durumda" ifadelerini kullandı.

''AK Parti ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor"

"Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır" diyen Temurci "Bizim tanıdığımız Erdoğan arkadaşlarını kucaklardı. Ben ve arkadaşlarım geçen süreçte AK Parti'nin kendi değerlerine, kendi mazisine sahip çıkmasını bekledik. Bekledik ki birileri kendini hesaba çeksin. AK Parti ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor" dedi.

''Korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir''

Temurci, "Şayet bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir. Ben bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Ben ve arkadaşlarımız, AK Parti'nin kendi mazisine sahip çıkmasını bekledi" dedi.

''Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü"

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Selim Temurci, "AK Parti Pelikan'ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü" dedi.