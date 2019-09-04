HABER /  GALATASARAY

Korkunç planın detayları ortaya çıktı! Diagne'ye büyük şok

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü Diagne'ye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

Radamel Falcao'nun gelişiyle bileti kesilen ve Galatasaray'ın transferin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem oldu.

Diagne, Anderlecht ile büyük oranda el sıkışmasına rağmen son anda kararını değiştirerek Club Brugge'a transfer oldu. Senegalli golcüye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

"Bir işim var" diyerek transfer kazığı atmıştı
Anderlecht cephesi transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Anderlecht'ten yapılan açıklamada Diagne ile anlaşma sağlandığı ancak son anda oyuncunun, "Bir işim var" diyerek Belçika ekibinin yöneticilerini kandırarak Club Brugge ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Şoför hayatını kurtardı
Bu haberlerin ardından Diagne'nin Belçika'ya indiği sırada Anderlecht taraftarları oyuncuya saldırı planladı. Diagne'yi havaalanına indiği sırada Club Brugge'ün görevlendirdiği şoförün kurtardığı bildirildi. Şoförün, Diagne'yi hemen fark edip araca bindirdiği ve havaalanından uzaklaştırdığı belirtildi.

Can güvenliği tehlikede
Brüksel Polisi'nin de Diagne'nin belirli bölgelere gitmemesi gerektiğine yönelik uyarı yaptığı ve oyuncunun bu bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğunun bildirildiği yazıldı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Samsun'da korkunç olay! Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib uyarısı
Kılıçdaroğlu: HDP'nin PKK ile mesafe koyması lazım
Türkiye'ye verilmesi planan F-35'ler oraya teslim edildi
Hamile kadın hareket halindeki araçtan atladı
KKTC'nin Maraş hamlesi Rumları çıldırttı
ÖNCEKİ HABERLER
Portekiz'de yılın futbolcusu Ronaldo
Radamel Falcao siftah yaptı
TEM Bağlantı yolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kaza
FIFA 2022 Dünya Kupası'nın logosu belli oldu
Fikret Orman'dan Quaresma'ya sert tepki
Fulya Zenginer nişanlısı Kuntay Tarık Evren ile romantizm pozları verdi
Yorumlar