Korkunç planın detayları ortaya çıktı! Diagne'ye büyük şok

Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralanan Senegalli golcü Diagne'ye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

Radamel Falcao'nun gelişiyle bileti kesilen ve Galatasaray'ın transferin son gününde Club Brugge'e kiraladığı Mbaye Diagne, Belçika'da gündem oldu.

Diagne, Anderlecht ile büyük oranda el sıkışmasına rağmen son anda kararını değiştirerek Club Brugge'a transfer oldu. Senegalli golcüye Belçika'da havaalanında saldırı planının önlendiği iddia edildi.

"Bir işim var" diyerek transfer kazığı atmıştı

Anderlecht cephesi transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Anderlecht'ten yapılan açıklamada Diagne ile anlaşma sağlandığı ancak son anda oyuncunun, "Bir işim var" diyerek Belçika ekibinin yöneticilerini kandırarak Club Brugge ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Şoför hayatını kurtardı

Bu haberlerin ardından Diagne'nin Belçika'ya indiği sırada Anderlecht taraftarları oyuncuya saldırı planladı. Diagne'yi havaalanına indiği sırada Club Brugge'ün görevlendirdiği şoförün kurtardığı bildirildi. Şoförün, Diagne'yi hemen fark edip araca bindirdiği ve havaalanından uzaklaştırdığı belirtildi.

Can güvenliği tehlikede

Brüksel Polisi'nin de Diagne'nin belirli bölgelere gitmemesi gerektiğine yönelik uyarı yaptığı ve oyuncunun bu bölgelerde can güvenliğinin tehlikede olduğunun bildirildiği yazıldı.