MetroPOLL Araştırma açıkladı: Recep Tayyip Erdoğan'a en düşük destek kimden

MetroPOLL Araştırma, yaptığı son anketi sosyal medya hesabından yayınladı. MetroPOLL Araştırma'nın yaptığı son ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimine onay vermeyenlerin oranı 1 yılda 10 puan birden arttı.

'Türkiye'nin Nabzı Ağustos 2019' başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 44'e geriledi.

"Onaylamıyorum" diyenlerin oranı da 1 yılda yüzde 38'den 48'e yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde Erdoğan'a 'görev onayı verenlerin' oranı 53.1 olarak ölçülmüştü.

En düşük destek HDP ve CHP’den

Araştırmaya göre AK Partililerin yüzde 90.4'ü Erdoğan'a onay verirken, en büyük ikinci seçmen grubu yüzde 36.3'le MHP'liler oldu. Erdoğan'a görev onayında en düşük destek ise HDP ve CHP seçmeninden geldi. İYİ Parti'de ise Erdoğan'a destek yüzde 9.7 olarak anket sonuçlarına yansıdı.

Türkiye'nin Nabzı Ağustos'19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Görev Onayı: Onaylayan: %44,0 (+1,7), Onaylamayan: %48,5 (+1,0) pic.twitter.com/BXuoVlQ4zQ — MetroPOLL Arastirma (@metropoll) 3 Eylül 2019

​0nay vermeyenlerin oranı yüzde 48.5

Tüm seçmenler baz alındığında, Erdoğan'a onay vermeyenlerin oranı yüzde 48,5 olarak kayda geçerken, yüzde 27,7 kararsız ya da cevap vermedi.

Öte yandan bir önceki yılın aynı ayında Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranının yüzde 53.1 olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görev onayı vermeyenlerin oranının da yüzde 38.2'den yaklaşık 10 puan arttığı belirtildi.