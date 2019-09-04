Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. " denildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2019
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